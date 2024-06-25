25 июн. 2024 г., 17:02
Новости ID: 85519824
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Сионистский чиновник: иранцы не шутят о разрушении Израиля

25 июн. 2024 г., 17:02
Новости ID: 85519824
Сионистский чиновник: иранцы не шутят о разрушении Израиля

Тегеран, 25 июня, ИРНА - Командующий стратегического подразделения ВВС сионистского режима, назвав мирную ядерную технологию Ирана главным вызовом для этого режима, признал, что иранцы, когда говорят о стремлении уничтожить Израиль, не шутят.

Командующий стратегического подразделения ВВС сионистского режима сказал: «Более чем через 8 месяцев после войны в Газе, мы смогли уничтожить только 35-40% возможностей ХАМАС».

Он сказал: «ХАМАС составляет 7-10% от общей угрозы, с которой мы сталкиваемся. Когда мы принимаем быстрые решения, мы можем лучше противостоять угрозам».

Этот сионистский военный чиновник подчеркнул: «Иранцы, когда говорят, что хотят уничтожить Израиль, не шутят. Ядерный Иран является одним из важнейших вызовов, с которыми мы сталкиваемся».

В другой части своих высказываний, опубликованных "Аль-Джазира", он сказал, что "Ансаралла" в Йемене представляют угрозу не только для сионистского режима, но более 35 тысяч из них хотят бороться с этим режимом.

1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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