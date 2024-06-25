Сионистский чиновник: иранцы не шутят о разрушении Израиля

Командующий стратегического подразделения ВВС сионистского режима сказал: «Более чем через 8 месяцев после войны в Газе, мы смогли уничтожить только 35-40% возможностей ХАМАС».

Он сказал: «ХАМАС составляет 7-10% от общей угрозы, с которой мы сталкиваемся. Когда мы принимаем быстрые решения, мы можем лучше противостоять угрозам».

Этот сионистский военный чиновник подчеркнул: «Иранцы, когда говорят, что хотят уничтожить Израиль, не шутят. Ядерный Иран является одним из важнейших вызовов, с которыми мы сталкиваемся».

В другой части своих высказываний, опубликованных "Аль-Джазира", он сказал, что "Ансаралла" в Йемене представляют угрозу не только для сионистского режима, но более 35 тысяч из них хотят бороться с этим режимом.