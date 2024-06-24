24 июн. 2024 г., 12:52
Journalist ID: 5621
??????? ID: 85518551
T T
0 Persons

15 сотрудников полиции стали жертвами теракта в Дагестане

24 июн. 2024 г., 12:52
??????? ID: 85518551
15 сотрудников полиции стали жертвами теракта в Дагестане

Тегеран, 24 июня, ИРНА – Более 15 сотрудников полиции стали жертвами теракта в Дагестане, также погибли несколько гражданских. Об этом сообщил глава республики Дагестан Сергей Меликов, его слова передает РИА Новости.

«Более 15 сотрудников полиции стали жертвами сегодняшнего теракта, с оружием в руках защищая мир и покой Дагестана», - отметил Меликов в видеозаписи, опубликованной в его Telegram-канале.

Меликов добавил, что погибли также несколько гражданских лиц.

В Дагестане 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура, флаги приспущены и развлекательные мероприятия отменены.

Вечером в воскресенье группа вооруженных людей обстреляла синагогу и церковь в Дербенте. Одновременно с этим сообщили о нападении на пост ДПС в Махачкале. Кроме того, еще одно нападение произошло в селе Сергокала.

0 Persons

??? ???????????

You are replying to: .