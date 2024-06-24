15 сотрудников полиции стали жертвами теракта в Дагестане

«Более 15 сотрудников полиции стали жертвами сегодняшнего теракта, с оружием в руках защищая мир и покой Дагестана», - отметил Меликов в видеозаписи, опубликованной в его Telegram-канале.

Меликов добавил, что погибли также несколько гражданских лиц.

В Дагестане 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура, флаги приспущены и развлекательные мероприятия отменены.

Вечером в воскресенье группа вооруженных людей обстреляла синагогу и церковь в Дербенте. Одновременно с этим сообщили о нападении на пост ДПС в Махачкале. Кроме того, еще одно нападение произошло в селе Сергокала.