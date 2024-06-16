Канаани: отречение от Израиля и его покровителей должно быть отражено в словах и на деле государств

"Как заявил Верховный лидер в послании о хадже в этом году, имея в виду бедствия в секторе Газа, в этом году отречение должно продолжиться после сезона хаджа и миката, в населенных мусульманами странах и городах по всему миру, а также распространиться за пределы паломников хаджа на людей", написал Канаани на своей странице в «X».

Ранее аятоллы Хаменеи в совем послании паломникам Дома Бога заявил, что отречение от сионистского режима и США должно распространиться за пределы хаджа среди всех мусульман

"Это отречение от сионистского режима и его покровителей, особенно США, должно показать себя на словах и на деле народов и правительств и не дать палачам возможность действовать", заявил Лидер.