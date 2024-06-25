Встреча группы людей с Верховным Лидером

В день праздника Ид аль-Гадир и накануне четырнадцатых президентских выборов группа людей из пяти провинций страны встретилась с Верховным Лидером Исламской революции в среду утром (5 июля 2023 года).

journalistشهرام مومنی نوکنده
25 июн. 2024 г., 15:52

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