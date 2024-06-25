Исламская Республика показала, что может продвигаться вперед без опоры на иностранцев: Лидер

В день праздника Ид аль-Гадир, в преддверии 14-х президентских выборов, Лидер Ирана встретился с гражданами из пяти провинций страны.

Верховный лидер выразил благодарность за народные торжества по случаю Ид аль-Гадир, отметив: "Праздник Ид аль-Гадир принадлежит всем мусульманам".

В ходе встречи Хаменеи сказал: "18-й день месяца Зуль-хиджа 10-го года хиджры - это день отчаяния для неверующих".

Он добавил: "Почему же неверующие отчаялись? Потому что наступила эпоха господства ислама в политике. Бывает, что есть исламская вера, есть исламские деяния, но нет исламской политики. Нет исламского правления. Когда наступит правление ислама, дух ислама получит свою истинную реализацию. Дух ислама - это имамат".

Далее, аятолла Хаменеи, говоря о президентских выборах в Иране, заявил: "Исламская Республика показала, что может продвигаться вперед без опоры на иностранцев, и она действительно продвигается".

Также он отметил: "С самого начала я верил в взаимодействие со всем миром, за исключением одной-двух стран. Когда в Южной Африке существовал режим апартеида, мы разорвали с ней все связи. После того, как апартеид был ликвидирован, Иран установил с этой страной отношения".

Он добавил: "При некоторых администрациях, например, при администрации Раиси, которые придерживаются основ революции, международные связи Ирана укрепились".

Объясняя необходимость не зависеть от иностранцев, он сказал: "Это не означает разрыв связей, а скорее смелость и национальную независимость, что повышает уважение к нации в мире".