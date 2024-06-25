Путин: мирный план по Украине реально может остановить конфликт на Украине

Владимир Путин в послании к открытию десятой международной конференции "Чтения Примакова" в Московском центре международной торговли выразил надежду, что на этой конференции будет уделено должное внимание предложению России по мирному урегулированию украинского кризиса.

Он добавил: "Надеюсь, что в отличие от многих западных политиков, не желающих рассматривать нашу инициативу, участники конференции "Чтения Примакова" проведут её вдумчивое и взвешенное обсуждение и проверят, способна ли эта инициатива остановить украинский конфликт и направить его на путь политического и дипломатического урегулирования."

Президент России 14 июня на встрече с руководством МИД РФ выдвинул мирный план по урегулированию украинского конфликта. 20 июня на пресс-конференции он заявил: "Условия, предложенные Российской Федерацией для урегулирования конфликта на Украине, будут меняться в зависимости от ситуации на поле боя".

Путин добавил: "Россия готова ответить на предложение о переговорах по Украине даже завтра, неважно где они могут состояться, предложения Москвы на столе.