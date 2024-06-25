25 июн. 2024 г., 21:36
Новости ID: 85519958
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Сборная Ирана по фехтованию стал вице-чемпионом в Азии

25 июн. 2024 г., 21:36
Новости ID: 85519958
Сборная Ирана по фехтованию стал вице-чемпионом в Азии

Тегеран, 25 июня, ИРНА - Национальная команда по фехтованию на саблях Ирана завершила свое выступление на Чемпионате Азии, завоевав титул вице-чемпиона.

В рамках первого дня командных соревнований Чемпионата Азии по фехтованию сегодня прошли командные матчи по фехтованию на саблях среди мужчин, в ходе которых национальная команда Ирана по фехтованию на саблях встретилась со своими соперниками.

Командные матчи по фехтованию на саблях среди мужчин начались с 16-командного турнира, но команда Ирана, которая в этом турнире была освобождена от первого раунда, начала свои выступления с 8-командного этапа.

Одержав победы над Индией и Казахстаном, иранские спортсмены вышли в финальную стадию. В финальном поединке иранская сборная встретилась с командой Южной Кореи и завоевала серебряную медаль.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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