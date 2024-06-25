Последние дебаты четырнадцатых президентских выборов

Кандидаты на четырнадцатых президентских выборах во вторник в ходе последних телевизионных дебатов с акцентом на "повышение эффективности государственного управления" изложили свои программы. Люди следят за мнениями кандидатов в общественных местах.

journalistشهرام مومنی نوکنده
25 июн. 2024 г., 18:03

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