Ниже приводятся слова Путина про развитие отношений между Ираном и Россией еще при Раиси и его роль в этом отношении.

Развиваются хорошо отношения между Россией и Ираном. Причем по очень многим направлениям мы Россия и Иран находимся под различными санкциями под инфекционными режимами. Мне знаете, удивило, когда мы познакомились недавно с уровнем развития некоторых отраслей производства в Иране, мне удивило, как это нашим иранским друзьям удалось в этих условиях многолетних санкций сохранить такой высокий уровень прироста по некоторым направлениям, конечно, не по всем, но по некоторым просто удивительно, но, но факт остаётся фактом, на и у нас целый план совместной работы. У нас развиваются торговые, экономические связи.

Конечно, в общем бы хотелось, чтобы предприняли дополнительные усилия в направлении развития в сфере высоких тех. Ты увидишь с учётом этих ограничений, это не так просто сделать ну можно, но можно и мы, конечно, делать это будет. Что касается ушедшего из жизни в результате этой трагедии президент Раиси хочу сказать, что у нас были с ним очень надёжные, хорошие и деловые отношения. Он был очень интересным человеком, и он был серьёзным политиком, надёжным партнёром. Такое отношение к быту немножко ироничном и с чувством юмора. Сразу там с ней было интересно поддерживать отношения.

И интересно и полезно, потому что повторяю ещё раз, если мы с ним о чем то договаривались, можно долго быть уверенным в том, что эта тема, о которой мы говорим, не будет забыт. Значит, что всё обязательно. 100% там решается, потому что нет, только от первых лиц зависит от решения Того или иного вопроса, но. Но эта тема не будет забыта, и мы вместе с обеих сторон работали над совершенствованием наших отношений. Но именно при президентстве рейсе Иран стал и членом Шанхайской организации сотрудничества и членом БРИКС.

Это все таки говорит о том, что мы двигались вместе в понятном направлении, прежде всего с точки зрения нарастания многополярного мира и и Иран играл и продолжает играть в этом безусловно, очень важную роль. А вот, что мне хотелось бы сказать, завершая свой ответ на ваши вопросы, это на то, что мы очень надеемся на то, что всё, что было заложено президентом России в российское иранских отношениях, всё это будет продолжено. Но больших сомнений у меня и нет, потому что всё, что мы делаем, отвечает взаимным интересам и знаем по устойчивости иранской государственности о том, как с. Сложно в Верховной власти в Иране знаем, что надо развитием Ирана российских отношений думают не только президент, и не только люди, которые окружают, но об этом много думает и много делает для этого Верховный руководитель. Духовный лидер Ирана, мы ждём, когда пройдут выборы иранского президента и надеюсь на встречу с новым президентом Ирана. Вот на площадках международных мероприятий это и шос, и БРИКС и уверен, что мы найдём общий язык и будем работать над реализацией всех планов, которые были намечены ушедшим из жизни президентом Раиси.