Китай поддерживает национальный суверенитет и территориальную целостность Ирана

Ван И встретился со своим иранским коллегой в Нижнем Новгороде, на полях совещания министров иностранных дел (СМИД) БРИКС.

Глава МИД Китая, Пекин выступает в поддержку независимости, суверенитета, стабильности и развития Ирана. Он выразил соболезнования в связи с гибелью иранского президента Эбрахима Раиси и министра иностранных дел этой страны Хосейна Амира Абдоллахияна.

"Я желаю, чтобы президентские выборы в Иране прошли гладко", - сказал Ван И.

Багери Кани, в свою очередь, заявил, что отношения между Ираном и Китаем имеют глубокие корни и находятся на пути к улучшению во всех областях, и в нынешней ситуации важно построить более справедливый мир, в котором независимые страны смогут брать на себя ответственность, исходя из своих возможностей и иметь пропорциональные возможности. права в зависимости от своих возможностей.

"Многосторонность, возглавляемая Ираном и Китаем, имеет четкие и конкретные решения для решения глобальных проблем и дилемм, в то время как односторонность не только завела мир в тупик, но даже не способна решить свои собственные проблемы", сказал Багери Кани.

Что касается двусторонних отношений между Тегераном и Пекином, Багери подчеркнул, что Иран считает горизонт сотрудничества между двумя странами ярким, перспективным и успешным.