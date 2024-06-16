Сенатор Цеков назвал судом над Россией конференцию по Украине в Швейцарии

По данным агентства ТАСС, Цеков отметил, что заявления, которые сделал президент РФ Владимир Путин 14 июня на встрече с руководством МИД РФ, страны-участницы конференции знают и обсуждают, однако, никаких решений по этому поводу в рамках конференции принято не будет.

«Владимир Владимирович [Путин] четко обозначил позицию России на данном этапе», - добавил сенатор.

Как пишет пресс-служба, конференция по Украине проводится 15-16 июня и Берн пригласил на нее более 160 делегаций, в том числе из стран Группы семи, Группы двадцати и БРИКС.

Следует отметить, что Россия на форум не приглашена. Более того, большинство стран-членов ООН не прислали свои делегации. В списке участников нет, в частности, Китая, Азербайджана, Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Ирана, Казахстана, Киргизии, Кубы, Никарагуа, Пакистана, Сирии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Эфиопии и многих других государств.