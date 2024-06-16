По данным агентства ТАСС, Цеков отметил, что заявления, которые сделал президент РФ Владимир Путин 14 июня на встрече с руководством МИД РФ, страны-участницы конференции знают и обсуждают, однако, никаких решений по этому поводу в рамках конференции принято не будет.
«Владимир Владимирович [Путин] четко обозначил позицию России на данном этапе», - добавил сенатор.
Как пишет пресс-служба, конференция по Украине проводится 15-16 июня и Берн пригласил на нее более 160 делегаций, в том числе из стран Группы семи, Группы двадцати и БРИКС.
Следует отметить, что Россия на форум не приглашена. Более того, большинство стран-членов ООН не прислали свои делегации. В списке участников нет, в частности, Китая, Азербайджана, Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Ирана, Казахстана, Киргизии, Кубы, Никарагуа, Пакистана, Сирии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Эфиопии и многих других государств.
Сенатор Цеков назвал судом над Россией конференцию по Украине в Швейцарии
Тегеран, 16 июня, ИРНА – Конференция в Швейцарии не имеет отношения к вопросам достижения мира на Украине, а является судом над Россией. Такое заявление сделал член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Республики Крым Сергей Цеков.
По данным агентства ТАСС, Цеков отметил, что заявления, которые сделал президент РФ Владимир Путин 14 июня на встрече с руководством МИД РФ, страны-участницы конференции знают и обсуждают, однако, никаких решений по этому поводу в рамках конференции принято не будет.
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