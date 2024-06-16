Израильские протестующие собрались на перекрестке Раанана и призвали к проведению досрочных выборов и освобождению израильских заложников в секторе Газа.
Сионистская организация радио и телевидения подчеркнула, что семьи израильских заложников и погибших военных в секторе Газа, потребовали прекращения войны в рамках соглашения об обмене пленными с Сопротивлением.
В Тель-Авиве продолжаются протесты против Нетаньяху
16 июн. 2024 г., 12:49
Новости ID: 85510635
Тегеран, 16 июня, ИРНА – Тысячи протестующих в очередной раз вышли на акцию протеста против Биньямина Нетаньяху и его кабинета в Тель-Авиве у его резиденции, сообщили в субботу СМИ сионистского режима.
Израильские протестующие собрались на перекрестке Раанана и призвали к проведению досрочных выборов и освобождению израильских заложников в секторе Газа.
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