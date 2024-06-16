В Тель-Авиве продолжаются протесты против Нетаньяху

Израильские протестующие собрались на перекрестке Раанана и призвали к проведению досрочных выборов и освобождению израильских заложников в секторе Газа.

Сионистская организация радио и телевидения подчеркнула, что семьи израильских заложников и погибших военных в секторе Газа, потребовали прекращения войны в рамках соглашения об обмене пленными с Сопротивлением.