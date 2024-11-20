20 нояб. 2024 г., 05:16
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Новости ID: 85664929
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Арагчи подтвердил решимость Ирана укреплять сотрудничество с Россией

20 нояб. 2024 г., 05:16
Новости ID: 85664929
Арагчи подтвердил решимость Ирана укреплять сотрудничество с Россией

Тегеран, 20 ноября. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи подтвердил решимость Исламской Республики Иран укреплять сотрудничество в двусторонней и многосторонней сферах, отметив при этом высокий уровень отношений между Тегераном и Москвой.

Об этом заявил он на встрече со специальным представителем президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым.

Касаясь визита российской высокопоставленной экономической делегации в Тегеран, он выразил надежду, что этот визит будет способствовать дальнейшему развитию двусторонних отношений.

Арагчи подчеркнул, что отсутствие безопасности и нестабильности в регионе Западной Азии является результатом агрессивных действий сионистского режима и предостерег от распространения масштабов конфликтов на весь регион.

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