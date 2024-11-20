Арагчи подтвердил решимость Ирана укреплять сотрудничество с Россией

Об этом заявил он на встрече со специальным представителем президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым.

Касаясь визита российской высокопоставленной экономической делегации в Тегеран, он выразил надежду, что этот визит будет способствовать дальнейшему развитию двусторонних отношений.

Арагчи подчеркнул, что отсутствие безопасности и нестабильности в регионе Западной Азии является результатом агрессивных действий сионистского режима и предостерег от распространения масштабов конфликтов на весь регион.