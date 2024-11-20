20 нояб. 2024 г., 04:26
Journalist ID: 2177
Новости ID: 85664923
T T
0 Persons

МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Великобритании

20 нояб. 2024 г., 04:26
Новости ID: 85664923
МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Великобритании

Тегеран, 20 ноября. ИРНА — Британский поверенный в делах был вызван в Министерство иностранных дел в связи с введением Лондоном новых санкций в отношении судоходной компании Исламской Республики Иран.

После введения Великобританией незаконных санкций против ряда иранских физических и юридических лиц, в том числе судоходной компании Исламской Республики Иран и авиакомпании «Iran Air», под ложным предлогом отправки Ираном баллистических ракет в Россию, британский поверенный в делах ( в отсутствие посла) был вызван в Министерство иностранных дел во вторник вечером, и ему был передан решительный протест Ирана против этого незаконного и неоправданного действия правительства Великобритании.

Помощник генерального директора по Западной Европе МИД осудил эти действия Великобритании, назвав их противоречащими международному праву и нарушением принципа свободы судоходства и морской торговли.

Аббас Надери отверг утверждение о том, что Иран отправил баллистические ракеты в Россию, отметив, что это признал сам президент Украины.

Он  также назвал неприемлемым "вмешательство некоторых европейских государств, включая Великобританию, в сотрудничество Ирана с другими странами в сфере обороны".

0 Persons

Ваш комментарий

You are replying to: .