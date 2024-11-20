20 нояб. 2024 г., 12:16
Journalist ID: 5621
Новости ID: 85665387
T T
0 Persons

Теги

Решимость Ирана и РФ развивать отношения основана на самом высоком уровне, заявил Ареф

20 нояб. 2024 г., 12:16
Новости ID: 85665387
Решимость Ирана и РФ развивать отношения основана на самом высоком уровне, заявил Ареф

Тегеран, 20 ноября, ИРНА – Решимость Исламской Республики Иран и Российской Федерации заключается в развитии отношений на самом высоком уровне, заявил первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф на встрече с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым.

В ходе встречи с министром энергетики РФ первый вице-президент Ирана указал на наличие значительных возможностей для развития экономических отношений между Ираном и Россией. Он подчеркнул важность эффективного использования этих возможностей для роста объемов торговли и экономического взаимодействия, а также акцентировал внимание на выполнении достигнутых договоренностей.

«Встречи высокопоставленных чиновников Ирана и России демонстрируют решимость обеих стран повышать уровень отношений», - сказал Ареф, отметив значимость постоянных консультаций между двумя странами, особенно в условиях текущих региональных и мировых обстоятельств.

«Исламская Республика Иран придает большое значение долгосрочному и всестороннему сотрудничеству с Россией», - пояснил иранский дипломат.

Подчеркивув важность развития отношений между двумя странами в различных экономических сферах, Сергей Цивилиев изложил некоторые из этих направлений и отметил, что встречи высокопоставленных чиновников двух стран способствуют облегчению и углублению этих отношений.

0 Persons

Теги

Ваш комментарий

You are replying to: .