Арагчи: ни одна агрессия на территорию Ирана не останется без ответа

"Что касается последней агрессии сионистского режима, Иран оставляет за собой право ответить на эту агрессию, и это является частью его оборонной политики", заявил Арагчи на совместной пресс-конференции со своим сирийским коллегой Бассамом Саббагом.

Глава иранской дипломатии добавил, что Исламская Республика Иран поддерживает стабильность и целостность Сирии, осуждая любые попытки дестабилизировать страну.

Он сказал, что милитаристская политика сионистского режима и его действия по распространению войны из Газы на Ливан и Сирию раскрывают воинственную, экспансионистскую и преступную природу сионистского режима, который нацелен на нарушение мира и стабильности в регионе.

Арагчи призвал международное сообщество и Организацию Объединенных Наций прекратить оставаться пассивными и осудить преступления Израиля.

Он подчеркнул, что Иран последовательно принимает разумные решения, основанные на мудрости, добавив, что страна не торопится и не медлит, избегает эмоционального выбора и ответит сионистскому режиму в подходящее время.

Арагчи подчеркнул, что политика давления неэффективна, указав, что когда иностранные державы реализовали стратегию максимального давления на Иран, страна ответила максимальным сопротивлением.