С начала наземного вторжения в Ливан было ликвидировано 110 израильских военнослужащих

Исламское сопротивление в Ливане в отчете сообщило, что с начала наземного вторжения на территорию Ливана 1 октября 2024 года было убито 110 военнослужащих израильского режима, а 1050 военнослужащих и офицеров получили ранения.

Согласно данному отчету, с момента начала второго этапа наземного вторжения израильской армии на ливанскую территорию 12 ноября 2024 года погибли 18 военнослужащих израильского режима, а 32 получили ранения, при этом состояние некоторых из них оценивается как тяжелое. В указанный период было уничтожено пять танков "Меркава" и один военный бульдозер.

В соответствии с сообщением Исламского сопротивления в Ливане, с начала наземного вторжения на ливанскую территорию было ликвидировано 48 танков "Меркава", 9 военных бульдозеров, два военных автомобиля, два устройства бронетехники и два бронетранспортера. В течение этого времени бойцы Сопротивления добились успеха в сбивании 6 беспилотников Hermes 450, 2 беспилотников Hermes 900 и одного квадрокоптера сионистского режима.