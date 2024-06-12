12 июн. 2024 г., 14:36
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Путин ратифицировал соглашение о свободной торговле ЕАЭС с Ираном

12 июн. 2024 г., 14:36
??????? ID: 85507108
Путин ратифицировал соглашение о свободной торговле ЕАЭС с Ираном

Тегеран, 12 июня. ИРНА — Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов, передает РИА Новости.

Соглашение, подписанное в Санкт-Петербурге 25 декабря 2023 года, было внесено на ратификацию правительством РФ. Его цель состоит в либерализации и упрощении торговли между странами ЕАЭС и Ираном путем снижения или устранения тарифных и нетарифных барьеров, поддержки экономического и торгового взаимодействия.

Как рассказал замглавы Минэкономразвития РФ Владимир Ильичев, соглашение будет способствовать дальнейшему наращиванию взаимной торговли: так, к 2025 году ожидается рост на 1,1 миллиарда долларов. В министерстве также исходят из того, что эти договоренности помогут в реализации проектов развития транспортного коридора "Север-Юг".

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