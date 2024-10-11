Посол Ирана: мы не стремимся к войне и эскалации напряженности

Амир Саиед Иравани, посол и постоянный представитель Ирана при ООН, в четверг вечером по местному времени на заседании Совета Безопасности по Ливану сказал: «Иран безусловно будет использовать своё неотъемлемое право на самооборону в полном соответствии с международным правом и проинформирует Совет Безопасности о своих законных действиях».

Высокопоставленный дипломат Исламской Республики Иран в ООН подчеркнул: «Ливан находится на грани гуманитарной катастрофы, и международное сообщество не должно допустить ухудшения этой ситуации. Необходимо обеспечить беспрепятственное поступление гуманитарной помощи в Ливан».

Обращаясь к 15 членам Совета Безопасности ООН, Иравани сказал: «авторитет этого Совета находится под угрозой. Исламская Республика Иран требует немедленного вмешательства и прекращения огня. Прекращение огня – это не просьба, а необходимость. Кроме того, Исламская Республика Иран требует от Совета Безопасности привлечь израильский режим к ответственности за совершение геноцидальной войны и преступлений против народа Ливана и Палестины».