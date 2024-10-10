БРИКС способен противостоять односторонней политике США

Председатель Генеральной инспекции Ирана в четверг, в преддверии начала первой встречи омбудсменов стран-членов БРИКС, в интервью корреспонденту ИРНА в Москве перечислил возможности группы БРИКС.

«Группа БРИКС включает в себя страны, которые составляют значительную часть населения мира и обладают значительным влиянием на мировой арене», - сказал Ходаийан, отметив, что Исламская Республика Иран присоединился к группе БРИКС с начала 2024 года.

Ходаийан выразил надежду на продуктивное обсуждение ключевых вопросов и достижение желаемых результатов на заседании омбудсменов стран-членов БРИКС.