10 окт. 2024 г., 13:46
Journalist ID: 5621
??????? ID: 85623795
T T
0 Persons

????

БРИКС способен противостоять односторонней политике США

10 окт. 2024 г., 13:46
??????? ID: 85623795
БРИКС способен противостоять односторонней политике США

Тегеран, 10 октября, ИРНА – Если будет установлена всесторонняя координация и сотрудничество между государствами-членами БРИКС в различных сферах, таких как политика, культура, омбудсменская деятельность, экономика и социальные вопросы, можно будет противостоять многим экспансионистским политикам США и их союзников. Об этом заявил председатель Генеральной инспекции Исламской Республики Иран Забихолла Ходаийан.

Председатель Генеральной инспекции Ирана в четверг, в преддверии начала первой встречи омбудсменов стран-членов БРИКС, в интервью корреспонденту ИРНА в Москве перечислил возможности группы БРИКС.

«Группа БРИКС включает в себя страны, которые составляют значительную часть населения мира и обладают значительным влиянием на мировой арене», - сказал Ходаийан, отметив, что Исламская Республика Иран присоединился к группе БРИКС с начала 2024 года.

Ходаийан выразил надежду на продуктивное обсуждение ключевых вопросов и достижение желаемых результатов на заседании омбудсменов стран-членов БРИКС.

0 Persons

????

??? ???????????

You are replying to: .