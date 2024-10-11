11 окт. 2024 г., 19:00
??????? ID: 85624634
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1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Пезешкиян: сегодня мир нуждается в мире и братстве

11 окт. 2024 г., 19:00
??????? ID: 85624634
Пезешкиян: сегодня мир нуждается в мире и братстве

Тегеран, 11 октября, ИРНА - Президент, заявил, что сегодня мир нуждается в мире и братстве, и надо развивать двусторонние отношения.

Масъуд Пезешкиян сегодня днем, в пятницу, в продолжение программы визита в Туркменистан, на встрече с президентом этой страны Сердаром Бердымухамедовым, сославшись на принципиальную политику Исламской Республики Иран, а также на акцент Верховного лидера на развитии связей с соседями, включая Туркменистан, сказал: «мы являемся соседями, у нас длинная общая граница, и помимо соседства, мы также и родственники».

Он подчеркнул, что сегодня мир нуждается в мире и братстве, и заявил: «мы должны жить в регионе в любви и братстве и развивать двусторонние отношения».

Пезешкиян, упомянув проведение международной церемонии, посвященной 300-летию со дня рождения Махтумкули Фраги, отметил: «сегодня мы стали свидетелями очень успешного проведения этого мероприятия, и его послание для региона и мира очень ценно и содержательно».

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов на этой встрече, приветствуя и выразив благодарность за присутствие Пезешкияна на церемонии, посвященной 300-летию со дня рождения Махтумкули Фраги, сказал: «мы благодарим вас за то, что вы приняли наше приглашение и участвовали в конференции».

Он назвал выступление президента Ирана на этом мероприятии ценным и подчеркнул: «сегодня вы выступили с очень содержательной речью».

1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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