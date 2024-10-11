Пезешкиян: односторонность нарушает мирное сосуществование мирового сообщества

Масъуд Пезешкиян, президент Ирана, на международном симпозиуме «Взаимосвязь времён и цивилизаций – основа мира и развития», посвященном 300-летию со дня рождения известного туркменского поэта Махтумкули Фраги, сказал: когда такие великие люди, как Махтумкули, говорят о сближении и единстве исламских обществ, они хорошо понимают тёмные стороны и страдания, порождаемые разделением.

Он заявил, что влияние стиха «И держитесь все вместе за вервь Аллаха, и не разделяйтесь» является лучшим и наиболее эффективным способом предотвращения раздора и достижения единства в современном обществе, добавив: «согласие касается не только исламского общества, но речь идёт о мире и создании дискурса согласия, что является потребностью современного международного сообщества. Однако на этом пути односторонность всё ещё нарушает мирное сосуществование мирового сообщества».

Президент Ирана, отметив, что примером односторонности является вопрос о Палестине и игнорирование прав палестинцев, добавил: «глубина кризиса в Газе, продолжение этой неравной войны и продолжающиеся зверские нападения на Ливан выходят за рамки описания».