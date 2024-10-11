Пезешкиян: отношения Ирана и России сердечные и стратегические

Масъуд Пезешкиян сегодня днем, в пятницу, на встрече с Владимиром Путиным, президентом Российской Федерации, подчеркнул необходимость развития совместного сотрудничества между двумя странами: «Наши отношения с Россией сердечные и стратегические».

Президент, выразив удовлетворение возможностью встречи со своим российским коллегой, сказал: «В экономическом и культурном плане наши связи укрепляются и становятся все сильнее. Растущие темпы сотрудничества Ирана и России, учитывая волю высшего руководства обеих стран, должны ускориться в деле укрепления этих связей».

Пезешкиян, отметив, что Иран и Россия обладают хорошим взаимным и дополнительным потенциалом и могут помочь друг другу, добавил: «Наши позиции в мире гораздо ближе друг к другу, чем у других».

Президент, выразив надежду на ускорение подписания стратегического соглашения о сотрудничестве между Ираном и Россией, подчеркнул развитие двустороннего сотрудничества и заявил: «Надеюсь, мы завершим этот договор в ходе участия в саммите БРИКС в России».

Президент, указывая на кризисную ситуацию в регионе, подчеркнул: «Израильский режим не соблюдает никаких международных правовых и гуманитарных норм, и ситуация в регионе напряженная; европейские страны и США не хотят, чтобы отношения стран региона продолжались в спокойной обстановке».

Президент России также на этой встрече, выразив удовлетворение этим разговором, заявил: «Сотрудничество двух стран является для нас первоочередной задачей, и развитие отношений и увеличение товарооборота между двумя сторонами происходит очень хорошо».