11 окт. 2024 г., 15:45
Новости ID: 85624534
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Иран осудил нападение израильского режима на полевой госпиталь Красного Полумесяца

11 окт. 2024 г., 15:45
Новости ID: 85624534
Иран осудил нападение израильского режима на полевой госпиталь Красного Полумесяца

Тегеран, 11 октября, ИРНА – Эсмаил Багаи, представитель Министерства иностранных дел Ирана, назвал нападение израильского режима на полевой госпиталь Красного Полумесяца Исламской Республики Иран в приграничном районе Сирии и Ливана явным военным преступлением и решительно осудил его.

Багаи, напомнив о запрете на нападение на больницы и медицинские учреждения в соответствии с общепризнанными нормами международного гуманитарного права, назвал многократные нападения оккупационного режима на больницы и медицинские учреждения в Газе, Ливане и Сирии  ярким свидетельством попрания этим режимом всех международных правил и норм, и призвал к четкой реакции компетентных международных организаций, включая Международный Комитет Красного Креста, и осуждению действий израильского режима как военного преступления.

Представитель Министерства иностранных дел Ирана также, указав на необходимость мобилизации мирового сообщества для оказания помощи сотням тысяч ливанцев, которые за последние две недели из-за эскалации израильских нападений на гражданские объекты Ливана стали беженцами, подчеркнул ответственность Организации Объединенных Наций и других соответствующих международных организаций, в частности Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Красного Креста, за оказание немедленной помощи беженцам.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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