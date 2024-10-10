10 окт. 2024 г., 10:20
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Новости ID: 85623543
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В ХАМАС заявили, что Израиль стремится к насильственному переселению жителей Западного берега в Иорданию

10 окт. 2024 г., 10:20
Новости ID: 85623543
В ХАМАС заявили, что Израиль стремится к насильственному переселению жителей Западного берега в Иорданию

Тегеран, 10 октября, ИРНА – Израиль пытается заставить миллионы палестинцев переселиться с Западного берега в Иорданию. Такое заявление сделал член политбюро палестинского движения ХАМАС и глава представительства движения за рубежом Халед Машаль.

«Народы обретут свободу только через самоотверженность», отметил Машаль в эксклюзивном интервью телеканалу "Аль-Араби".

По словам главы представительства ХАМАС за рубежом, «планы сионистов направлены на то, чтобы поставить под угрозу национальную безопасность арабских стран».

«Израильский режим стремится подвергнуть Западный берег сильному давлению, в то время как "Буря Аль-Акса" возникла для противостояния оккупации и оккупационным действиям», - подчеркнул он.

По мнению члена политбюро ХАМАС, израильская агрессия против Газы принесла лишь тактические успехи, но стратегически они понесли значительные потери.

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