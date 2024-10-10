В ХАМАС заявили, что Израиль стремится к насильственному переселению жителей Западного берега в Иорданию

«Народы обретут свободу только через самоотверженность», отметил Машаль в эксклюзивном интервью телеканалу "Аль-Араби".

По словам главы представительства ХАМАС за рубежом, «планы сионистов направлены на то, чтобы поставить под угрозу национальную безопасность арабских стран».

«Израильский режим стремится подвергнуть Западный берег сильному давлению, в то время как "Буря Аль-Акса" возникла для противостояния оккупации и оккупационным действиям», - подчеркнул он.

По мнению члена политбюро ХАМАС, израильская агрессия против Газы принесла лишь тактические успехи, но стратегически они понесли значительные потери.