11 окт. 2024 г., 17:14
Новости ID: 85624554
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Глава Красного Полумесяца: нападение Израиля на полевой госпиталь Ирана в Сирии является вопиющим нарушением гуманитарного права

11 окт. 2024 г., 17:14
Новости ID: 85624554
Глава Красного Полумесяца: нападение Израиля на полевой госпиталь Ирана в Сирии является вопиющим нарушением гуманитарного права

Тегеран, 11 октября, ИРНА - Глава Красного Полумесяца Ирана в письме к руководителям Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и Международного Комитета Красного Креста призвал к осуждению нападения израильского режима на 56-коечный полевой госпиталь Красного Полумесяца Ирана на границе Сирии и Ливана и к подаче жалобы против этого оккупационного режима.

В письме Пирхосейна Коливанда, главы Красного Полумесяца, говорится: «Красный Полумесяц Исламской Республики Иран с целью облегчения страданий беженцев и гражданского населения, пострадавших от слепых и жестоких нападений израильского режима на Ливан, развернул полевой госпиталь в Сирии. Этот госпиталь вместе со складом лекарств 9 октября 2024 года был полностью уничтожен огнём в результате нападения оккупационного режима в Эль-Кудс, что сделало невозможным оказание нами гуманитарной помощи.

Он отметил: «Красный Полумесяц Ирана призывает Международную федерацию обществ Красного Креста и Красного Полумесяца осудить это нападение и предпринять незамедлительные и необходимые действия, в том числе довести информацию до Организации Объединенных Наций».

1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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