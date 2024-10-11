Глава Красного Полумесяца: нападение Израиля на полевой госпиталь Ирана в Сирии является вопиющим нарушением гуманитарного права

В письме Пирхосейна Коливанда, главы Красного Полумесяца, говорится: «Красный Полумесяц Исламской Республики Иран с целью облегчения страданий беженцев и гражданского населения, пострадавших от слепых и жестоких нападений израильского режима на Ливан, развернул полевой госпиталь в Сирии. Этот госпиталь вместе со складом лекарств 9 октября 2024 года был полностью уничтожен огнём в результате нападения оккупационного режима в Эль-Кудс, что сделало невозможным оказание нами гуманитарной помощи.

Он отметил: «Красный Полумесяц Ирана призывает Международную федерацию обществ Красного Креста и Красного Полумесяца осудить это нападение и предпринять незамедлительные и необходимые действия, в том числе довести информацию до Организации Объединенных Наций».