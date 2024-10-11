Сергей Бабурин, бывший заместитель председателя Думы и председатель Народно-патриотической партии России, осудил недавние преступления израильского режима, приведшие к гибели лидера «Хезболлах» Сейеда Хасана Насраллаха, генерала Нильфорушана и их соратников: «Эти убийства, варварские нападения и геноцид не приблизят израильский режим к достижению своих целей».

Директор Союза писателей России, также осудил недавние преступления израильского режима, приведшие к гибели генерального секретаря «Хезболлах» и его соратников, отметив: «Варварские преступления израильского режима, убийства детей, женщин и мирных жителей в Газе и Ливане причиняют боль каждому человеку во всем мире. Мы надеемся на скорую победу над фашизмом израильского режима».

Абдуррасул Шобейби, дипломат Исламской Республики Иран в России, обсуждая события в Палестине и на Ближнем Востоке и юридические аспекты убийства мучеников сопротивления, сказал: «Сегодня исполняется год со дня операции «Буря аль-Аксы» в Газе, и, возможно, до этого, говоря о правах палестинского народа и зверствах израильского режима, мы не осознавали масштабов проблемы в такой степени, как сегодня».

Этот дипломат Исламской Республики Иран, заявив, что преступления режима не ограничиваются только этими актами агрессии, сказал: «Нападение на посольство Исламской Республики Иран в Дамаске и убийство значительного числа военных советников Исламской Республики Иран – это другие антигуманные преступления израильского режима, противоречащие ясным нормам международного права».