Иран: Каким стандартам прав человека соответствует введение санкции против инвалидов Ирана?

«Исламская Республика Иран приложит все свои усилия для развития услуг, необходимых инвалидам с точки зрения качества и количества в соответствии с Конвенцией о правах инвалидов», - отметил Гадери, выступая на 17-й Конференции государств-участников Конвенции о правах инвалидов, которая открылась 11 июня в Нью-Йорке и продлится до 13 июня.

«Это в то время, когда жестокие санкции США и многих западных стран против Исламской Республики Иран оказали значительное влияние на стоимость средств реабилитации, специализированные услуги и экономические способности личностей, охваченных этими услугами», - пояснил глава иранской благотворительной организации.

«Я пользуюсь этой возможностью, чтобы рассказать о тяжелом положении палестинского народа, особенно детей Газы и инвалидов, невообразимо страдающие от жестокой оккупации израильского режима. Систематическое притеснение угнетенного народа Палестины сионистским режимом является ярким напоминанием о самой ужасной главе в истории человечества», - отметил Гадери.