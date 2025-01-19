Генерал Каани: Сегодня обнародован крупнейший провал израильского режима

Генерал Эсмаил Каани, командующий силами «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции в воскресенье на встрече в честь врачей и медсестер, оказывавших помощь во время террористического акта в Ливане, которая прошла в зале заседаний руководителей, заявил: «Дорогие друзья, братья и сестры, вы проявили самоотверженность в очень трудный период, выполнив работу, которую, если не сказать во всем мире, то во многих его странах, не смогли бы выполнить так хорошо, быстро и с таким уважением».

Он добавил: «Прием и лечение ливанских раненых имели важное моральное значение. Мы столкнулись с огромной задачей, как с точки зрения необходимых узкоспециализированных специалистов, так и с точки зрения медицинских учреждений и больниц, которые не могли принять такое количество раненых, нуждающихся в различной помощи».

Командующий силами «Аль-Кудс», реагируя на перемирие в Газе, сказал: «Кровожадные убийцы детей израильского режима, спустя15 месяцев беспредельных преступлений против угнетенного народа Палестины, Ливана и региона, сегодня в глубочайшем унижении были вынуждены принять перемирие; это перемирие было навязано израильскому режиму».

Генерал Каани подчеркнул: «Это перемирие ничем не уступает тому, что обсуждалось на предыдущем раунде переговоров, но гнусный израильский режим сорвал его, ничего не получив. Однако те пункты, которые были установлены исламским сопротивлением Палестины и нашими братьями, они были вынуждены принять на этом раунде переговоров, и сегодня, по воле Божьей, будет обнародовано унижение израильского режима и крупнейшее поражение, которое он испытал за всю свою проклятую историю».