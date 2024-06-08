8 июн. 2024 г., 11:45
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Новости ID: 85501671
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Йеменцы атаковали два судна в Красном море

8 июн. 2024 г., 11:45
Новости ID: 85501671
Йеменцы атаковали два судна в Красном море

Тегеран, 8 июня, ИРНА – Официальный представитель вооруженных сил Йемена Яхья Сариа, сообщил о нападении на два судна в Красном море.

Сариа в заявлении отметил, что военно-морские силы и ракетные войска Йемена провели две совместные операции в Красном море против судов Elbella и Aal Genoa, принадлежащих компаниям, нарушившим запрет на вход в порты оккупированной Палестины.

«Операция наших сил была сделана в поддержку палестинского народа и в ответ на преступления сионистского режима против беженцев в Рафахе и американо-британскую агрессию против Йемена», - добавил Сариа, подчеркнув, что военная операция будет продолжаться до тех пор, пока не прекратятся посягательства на сектор Газа и не будет прекращена блокада этого района.

Сариа объявил, что атака была осуществлена с использованием баллистических ракет и дронов, которые успешно поразили свои цели.

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