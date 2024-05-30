30 мая 2024 г., 20:12
Новости ID: 85494827
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Продолжение нападений израильского режима, 36 224 погибших

30 мая 2024 г., 20:12
Новости ID: 85494827
Продолжение нападений израильского режима, 36 224 погибших

Тегеран, 30 мая, ИРНА - Министерство здравоохранения Палестины в Газе сегодня в пятницу сообщило о гибели ещё 53 палестинцев в результате нападений израильского режима за последние 24 часа.

В заявлении Министерства здравоохранения Палестины в Газе в 237-й день войны говорится: "Израильская армия продолжила свои преступления, совершив за последние 24 часа 5 убийств мирных жителей в секторе Газа, в результате чего погибло 53 палестинца, а 357 человек получили ранения".

По данным Министерства здравоохранения Палестины, за 237 дней непрерывных нападений израильской армии на жителей сектора количество погибших палестинцев в этом районе достигло 36 224 человек.

Министерство здравоохранения Палестины в Газе заявило: "Также за это время 81 777 палестинцев получили ранения в результате нападений израильского режима".

Министерство здравоохранения Палестины в Газе сообщило, что  под завалами и на дорогах до сих пор остаются многочисленные тела, к которым не могут добраться спасатели.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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