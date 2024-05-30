БАПОР запросило возобновить работу контрольно-пропускного пункта Рафах

Аднан Абу-Хусейна, представитель Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ заявил: «Закрытие контрольно-пропускных пунктов и наземные операции в Рафахе препятствуют доставке помощи в Газу».

Он добавил: «Организация Объединенных Наций должна оказывать давление на ведущие страны мира, чтобы они сыграли свою роль в возобновлении работы контрольно-пропускного пункта Рафах в Газе».

Абу-Хусейна отметил: «Несмотря на международное давление и усилия ООН по облегчению доставки помощи, окончательное решение остается за Израилем».

Он добавил: «Мы серьезно предупреждаем о возможности возвращения голода в центр и на север Газы».