30 мая 2024 г., 15:13
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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БАПОР запросило возобновить работу контрольно-пропускного пункта Рафах

30 мая 2024 г., 15:13
??????? ID: 85494662
БАПОР запросило возобновить работу контрольно-пропускного пункта Рафах

Тегеран, 30 мая, ИРНА - Представитель Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР ) призвала мировое сообщество принять действенные меры для возобновления работы контрольно-пропускного пункта Рафах.

Аднан Абу-Хусейна, представитель Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ заявил: «Закрытие контрольно-пропускных пунктов и наземные операции в Рафахе препятствуют доставке помощи в Газу».

Он добавил: «Организация Объединенных Наций должна оказывать давление на ведущие страны мира, чтобы они сыграли свою роль в возобновлении работы контрольно-пропускного пункта Рафах в Газе».

Абу-Хусейна отметил: «Несмотря на международное давление и усилия ООН по облегчению доставки помощи, окончательное решение остается за Израилем».

Он добавил: «Мы серьезно предупреждаем о возможности возвращения голода в центр и на север Газы».

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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