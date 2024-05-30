Лидер Исламской революции в обращении американских студентов: Вы стоите на правильной стороне истории

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!

Я пишу это письмо молодежи, чья пробужденная совесть подняла их на защиту многострадальных женщин и детей.

Дорогая студенческая молодежь США, это – наше послание единодушия и солидарности с вами. Вы сегодня стоите на правильной стороне истории, которая вершится.

Сегодня вы сформировали часть Сопротивления и развернули благородную борьбу под безжалостным давлением вашего правительства, которое открыто защищает захватнический и безжалостный режим.

Вдали на протяжении долгих лет, руководствуясь этими же вашими сегодняшними соображениями и чувствами, ведет борьбу великий фронт Сопротивления. Цель этой борьбы – остановить вопиющее насилие, которое на протяжении многих лет совершает над народом Палестины террористическая и безжалостная сеть под названием сионисты, которые после захвата его страны подвергли его самым страшным пыткам и давлению.

Совершаемый сегодня сионистским режимом апартеида геноцид является продолжением весьма насильственного поведения десятков минувших лет. Палестина – это независимая территория, которая включает в себя народы, исповедующие ислам, христианство и иудаизм и с огромным историческим прошлым.

Капиталисты сионистской сети после мировой войны при поддержке британского правительства постепенно переправили на эти земли несколько тысяч террористов. Они напали на их города и села, истребили десятки тысяч человек или изгнали их в соседние страны, отняли у них их дома, рынки, посевные поля, а на захваченной территории Палестины создали правительство под названием Израиль.

Самым главным покровителем этого захватнического режима после первой помощи англичан является правительство США, которое продолжает оказывать политическую, экономическую и военную поддержку этому режиму и даже, проявив непростительную неосторожность, открыло для него путь производства ядерного оружия и оказало ему помощь в этом деле.

Сионистский режим с первых дней применяет в отношении беззащитного народа Палестины политику железного кулака, и, игнорируя все ценности совести, человеческие и религиозные ценности, с каждым днем увеличивает свое жестокосердие, террор и репрессии.

Правительство США и их союзники, несмотря на этот терроризм и непрекращающееся насилие, даже не нахмурились, и сегодня некоторые заявления правительства США в отношении страшного преступления в Газе являются не столько правдивыми, сколько лицемерными.

Фронт Сопротивления образовался вследствие этой темной и разочаровывающей атмосферы, а формирование в Иране правительства Исламской Республики расширило его и придало ему силы.

Заправилы международного сионизма, которым принадлежат основные масс-медийные компании – либо находятся под влиянием их денег и взяток – в США и Европе, называют это человеческое и смелое Сопротивление терроризмом. Разве народ, который на родной земле защищается от преступлений сионистских захватчиков, является террористом?! Разве человеческая помощь этому народу и наращивание его мощи считается помощью терроризму?

Заправилы карательного мирового господства безжалостны даже в отношении человеческих понятий. Они выдают террористический и безжалостный режим Израиля как самообороняющийся, а Сопротивление Палестины, которое защищает свою свободу, безопасность, и право на самоопределение, они называют террористом.

Я хочу заверить вас в том, что положение в настоящее время меняется. Чувствительный регион Западной Азии ожидает другая судьба. Пробудилась совесть многих в мировых масштабах, и истина проясняется.

Фронт Сопротивления в свою очередь стал более сильным и станет еще сильнее.

История же вершится.

Помимо вас, студентов десятков вузов США, поднялись университеты и народы и в других странах. Помощь и поддержка преподавателями вузов вас, студентов, является важным и влиятельным событием, это может в некоторой степени выступать как успокоение в отношении жандармского поведения правительства и оказываемого на вас давления. Я в свою очередь сопереживаю вам, молодежи, и высоко ценю вашу стойкость.

Коран учит нас, мусульман, и все народы мира стойкости на пути Истины: «Будь же стоек на прямом пути, как тебе велено …», (11:112). Касательно человеческих отношений Коран учит не совершать насилия и не поддаваться насилию: «… Не творите произвола, тогда и над вами не свершится произвол», (2:279).

Фронт Сопротивления, внемля и выполняя эти и сотни похожих предписаний, движется вперед и достигнет победы, по воле Аллаха.

Рекомендую вам познакомиться с Кораном.