13 мая 2024 г., 12:45
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Число погибших в результате нападения Украины на Белгород достигло 14 человек

13 мая 2024 г., 12:45
??????? ID: 85475299
Число погибших в результате нападения Украины на Белгород достигло 14 человек

Тегеран, 13 мая, ИРНА – Число погибших в результате ракетного удара Украины по Белгороду достигло 14 человек, сообщили в МЧС РФ.

«Тела погибших извлечены спасателями из-под обломков», отметило ведомство в заявлении.

В Минобороны РФ в воскресенье заявили, что Киев совершил террористическую атаку на жилые дома Белгорода, используя баллистические ракеты "Точка-У" и ракеты, запущенные реактивными системами залпового огня "Ольха" и RM-70 "Вампир".

Согласно заявлению Министерства, российским средствам противоракетной обороны (ПВО) удалось перехватить 6 ракет "Точка-У", созданных во времена бывшего Советского Союза, 4 ракеты RM-70 "Вампир" и 2 ракеты " Ольха".

«Фрагменты одной из сбитых ракет комплекса "Точка-У" попали в многоэтажный жилой дом в Белгороде», говорится в заявлении.

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