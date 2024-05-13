Число погибших в результате нападения Украины на Белгород достигло 14 человек

«Тела погибших извлечены спасателями из-под обломков», отметило ведомство в заявлении.

В Минобороны РФ в воскресенье заявили, что Киев совершил террористическую атаку на жилые дома Белгорода, используя баллистические ракеты "Точка-У" и ракеты, запущенные реактивными системами залпового огня "Ольха" и RM-70 "Вампир".

Согласно заявлению Министерства, российским средствам противоракетной обороны (ПВО) удалось перехватить 6 ракет "Точка-У", созданных во времена бывшего Советского Союза, 4 ракеты RM-70 "Вампир" и 2 ракеты " Ольха".

«Фрагменты одной из сбитых ракет комплекса "Точка-У" попали в многоэтажный жилой дом в Белгороде», говорится в заявлении.