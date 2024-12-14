14 дек. 2024 г., 13:32
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В Тунисе прошла акция в поддержку палестинского народа

14 дек. 2024 г., 13:32
??????? ID: 85689510
В Тунисе прошла акция в поддержку палестинского народа

Тегеран, 14 декабря, ИРНА – В связи с годовщиной убийства Мухаммада аз-Завари, тунисского инженера и члена "Бригад аль-Кассам", в пятницу, 13 декабря, тысячи тунисцев организовали протест в поддержку жителей Газы.

Мурад аль-Якуби, член ассоциации "Ансар Палестина" в Тунисе, отметил, что «еженедельные протесты и собрания, организуемые этой ассоциацией, отражают приверженность свободных тунисцев к вопросу Палестины».

«Проведение мероприятия в честь Мухаммада аз-Завари, тунисского члена "Бригад аль-Кассам", является гордостью для арабов и всех свободных людей», - добавил аль-Якуби.

По его словам, аз-Завари был инженером, который посвятил свою жизнь изобретениям и, разработав беспилотные летательные аппараты, способные наносить ущерб противнику, подарил самое значительное достижение движению Сопротивления.

Мухаммад аз-Завари, 49-летний инженер, был застрелен 15 декабря 2016 года в Сфаксе, когда собирался сесть в свой автомобиль, получив 20 пулевых ранений. ХАМАС обвинил израильскую разведку "Моссад" в его убийстве и заявил о намерении отомстить.

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