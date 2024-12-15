Галибаф: ответственность исламского мира — объединиться против Израиля

Председатель Верховного суда Султаната Оман Халифа бен Саид бин Халифа аль-Бусаиди, посетивший Иран во главе судебной делегации встретился в воскресенье, 15 декабря со спикером иранского парламента.

На этой встрече стороны обсудили экономические и политические отношения между двумя странами как ценную возможность для укрепления связей на разных уровнях, особенно между парламентами.

«Спикеры парламентов и парламентские группы дружбы между Ираном и Оманом имеют хорошие контакты друг с другом, и мы надеемся, что отношения в судебной сфере также будут расширяться. Поэтому этот визит может способствовать развитию отношений», - подчеркнул Галибаф.

Также спикер парламента Ирана выразил надежду на солидарность и сотрудничество мусульманских стран в борьбе с преступлениями сионистского режима. «Сильное единство исламских стран необходимо для сопротивления преступлениям сионистского режима», — подчеркнул он.

Председатель Верховного суда Султаната Оман подтвердил сложную ситуацию, с которой сегодня сталкиваются исламские страны. «Позиции Султаната Оман совпадают с позицией Исламской Республики Иран в этой области, и мы считаем, что в регионе происходят преступления и необходимо найти решение, чтобы не допустить их продолжения», - сказал он.