Выставление достижений Научно-исследовательского института ядерной науки и технологий

Церемония презентации достижений Исследовательского института ядерных наук и технологий под названием "Полностью отечественный генератор радиочастотной мощности" состоялась в субботу в присутствии Мохаммада Ислами, вице-президента и главы Организации по атомной энергии, на выставке "Технопарк".

journalistشهرام مومنی نوکنده
14 дек. 2024 г., 20:45

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