Выставление достижений Научно-исследовательского института ядерной науки и технологий

Церемония презентации достижений Исследовательского института ядерных наук и технологий под названием "Полностью отечественный генератор радиочастотной мощности" состоялась в субботу в присутствии Мохаммада Ислами, вице-президента и главы Организации по атомной энергии, на выставке "Технопарк".
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