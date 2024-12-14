Выставление достижений Научно-исследовательского института ядерной науки и технологий

Церемония презентации достижений Исследовательского института ядерных наук и технологий под названием "Полностью отечественный генератор радиочастотной мощности" состоялась в субботу в присутствии Мохаммада Ислами, вице-президента и главы Организации по атомной энергии, на выставке "Технопарк".