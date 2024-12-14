Абу Убайда: Израильский режим умышленно бомбил место содержания своих пленных в Газе

Абу Убайда в своем сообщении в Telegram-канале сказал: "У нас есть информация, которая показывает, что враг умышленно бомбил место содержания израильских пленных в Газе с целью убить своих пленных и моджахедов, ответственных за их охрану".

Представитель "Изз ад-Дин аль-Кассам" добавил: "Израильская оккупационная армия недавно бомбила место, где содержались израильские пленные, и несколько раз бомбила это место, чтобы гарантировать их гибель".

Он добавил: "Наши моджахеды пытались вытащить пленных врага из-под завалов и смогли вытащить одного из них, но его судьба неизвестна".