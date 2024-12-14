14 дек. 2024 г., 22:09
Новости ID: 85690052
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Абу Убайда: Израильский режим умышленно бомбил место содержания своих пленных в Газе

14 дек. 2024 г., 22:09
Новости ID: 85690052
Абу Убайда: Израильский режим умышленно бомбил место содержания своих пленных в Газе

Тегеран, 14 декабря, ИРНА - Представитель бригад "Изз ад-Дин аль-Кассам", военного крыла ХАМАС, заявил, что израильская армия несколько раз бомбила место содержания израильских пленных с целью их гарантированного уничтожения.

Абу Убайда в своем сообщении в Telegram-канале сказал: "У нас есть информация, которая показывает, что враг умышленно бомбил место содержания израильских пленных в Газе с целью убить своих пленных и моджахедов, ответственных за их охрану".

Представитель "Изз ад-Дин аль-Кассам" добавил: "Израильская оккупационная армия недавно бомбила место, где содержались израильские пленные, и несколько раз бомбила это место, чтобы гарантировать их гибель".

Он добавил: "Наши моджахеды пытались вытащить пленных врага из-под завалов и смогли вытащить одного из них, но его судьба неизвестна".

2 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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