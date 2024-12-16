16 дек. 2024 г., 10:23
Journalist ID: 5621
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"Ансар Аллах": Америка открывает перед собой врата ада

16 дек. 2024 г., 10:23
??????? ID: 85691408
"Ансар Аллах": Америка открывает перед собой врата ада

Тегеран, 16 декабря, ИРНА – Высокопоставленный член йеменского движения "Ансар Аллах" в сообщении подчеркнул, что США, усиливая напряженность в отношениях с Йеменом, открывают для себя врата ада.

«Посольство США мобилизовало своих наемников для ведения войны против народа Йемена с целью прекращения своей поддержки операций, направленных против сектора Газа», - сообщил Абдулрахман аль-Ахнуми в своем сообщении, размещенном в соцсети X.

Как подчеркнул высокопоставленный член движения "Ансар Аллах", «любое увеличение напряженности открывает перед США, их интересами, нефтью и наемниками в регионе врата ада».

"Ансар Аллах": Америка открывает перед собой врата ада

«Мы будем наносить удары по любым американским интересам и базам, где бы они ни находились, даже в Африке и Персидском заливе, и Йемен уже давно подготовил необходимые для этого возможности», - добавил он.

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