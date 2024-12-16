"Ансар Аллах": Америка открывает перед собой врата ада

«Посольство США мобилизовало своих наемников для ведения войны против народа Йемена с целью прекращения своей поддержки операций, направленных против сектора Газа», - сообщил Абдулрахман аль-Ахнуми в своем сообщении, размещенном в соцсети X.

Как подчеркнул высокопоставленный член движения "Ансар Аллах", «любое увеличение напряженности открывает перед США, их интересами, нефтью и наемниками в регионе врата ада».

«Мы будем наносить удары по любым американским интересам и базам, где бы они ни находились, даже в Африке и Персидском заливе, и Йемен уже давно подготовил необходимые для этого возможности», - добавил он.