Иранский желтый олень

Иранский желтый олень является одним из характерных видов дикой природы Ирана и находится под угрозой исчезновения. Этот красивый и уникальный вид из-за разрушения среды обитания и незаконной охоты сталкивается с резким сокращением численности популяции.

journalistشهرام مومنی نوکنده
14 дек. 2024 г., 14:24

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