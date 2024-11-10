10 нояб. 2024 г., 13:51
??????? ID: 85655202
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Рык довольного леопарда в горах Северного Хорасана

10 нояб. 2024 г., 13:51
??????? ID: 85655202
Рык довольного леопарда в горах Северного Хорасана

Тегеран, 10 ноября, ИРНА - Увеличение числа наблюдений леопардов в природных районах и горах Северного Хорасана свидетельствует об эффективности мер, принятых в последние годы для защиты этого прекрасного кошачьего, и о стабильности его среды обитания на северо-востоке страны.

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Горы Северного Хорасана в разных районах являются местом обитания леопарда, но исследования показали, что национальный парк и охраняемая зона «Саригель» и национальный парк и охраняемая зона «Салук» в уезде Эсфарайн являются одними из лучших мест обитания этого животного в Иране.

Иранский леопард имеет особое значение для сохранения экологического здоровья наземных местообитаний, и Северный Хорасан является одним из немногих провинций, где численность иранского леопарда достаточна.

Две трети популяции леопардов в Иране проживают здесь, и Северный Хорасан, особенно районы «Саригель» и «Салук» в уезде Эсфарайн, считаются безопасной зоной для леопардов, и, к счастью, исследования показывают, что условия в этих местах обитания благоприятны, настолько, что в этом году этот ценный вид был замечен 20 раз в этом уезде.

В этом году леопард был замечен 20 раз в разных районах Эсфарайна, что свидетельствует о благоприятном состоянии среды обитания для этого кошачьего.

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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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