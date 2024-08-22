Водопад Ширабад в Голестане - скрытая драгоценность в гирканских лесах

Каскадный водопад Ширабад состоит из 12 больших и малых водопадов, расположенных вдоль реки Ширабад. Высота самого высокого из этих водопадов достигает 35 метров, а внизу расположены бассейны глубиной 40 и 80 метров. Этот район также является подходящей средой обитания для таких животных, как благородный олень, козуля, медведь, леопард, дикий кабан, шакал, волк и лесной кот.

Одной из красивых достопримечательностей этого района является пещера Ширабад. Эта пещера является подходящей средой обитания для видов, таких как Эльбрусский углозуб, который считается одним из крупнейших водных саламандр в мире.