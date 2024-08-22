22 авг. 2024 г., 12:56
??????? ID: 85575967
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Водопад Ширабад в Голестане - скрытая драгоценность в гирканских лесах

22 авг. 2024 г., 12:56
??????? ID: 85575967
Водопад Ширабад в Голестане - скрытая драгоценность в гирканских лесах

Тегеран, 22 августа, ИРНА - Водопад Ширабад в провинции Голестан - одно из лучших мест для проведения жарких дней года с семьей.

Каскадный водопад Ширабад состоит из 12 больших и малых водопадов, расположенных вдоль реки Ширабад. Высота самого высокого из этих водопадов достигает 35 метров, а внизу расположены бассейны глубиной 40 и 80 метров. Этот район также является подходящей средой обитания для таких животных, как благородный олень, козуля, медведь, леопард, дикий кабан, шакал, волк и лесной кот.

Одной из красивых достопримечательностей этого района является пещера Ширабад. Эта пещера является подходящей средой обитания для видов, таких как Эльбрусский углозуб, который считается одним из крупнейших водных саламандр  в мире.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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