24 авг. 2024 г., 17:19
Новости ID: 85577771
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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В заповеднике дикой природы в Нейшабуре зафиксировано присутствие иранского леопарда

24 авг. 2024 г., 17:19
Новости ID: 85577771

Тегеран, 24 августа, ИРНА – Директор Управления по охране окружающей среды Хорасан-Разави сказал, что Мохаммад Хосейн Джахантаб, рейнджер этого управления в заповеднике дикой природы Хейдари в городе Нейшабуре, после нескольких наблюдений за этим видом, успешно сфотографировал иранского леопарда.

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Махди Алахпур в субботу в беседе с ИРНА заявил: "Леопард - это ночной и скрытный вид кошачьих. Поэтому наблюдение и регистрация его присутствия днем довольно сложны. Так как это один из самых ценных видов в экологическом разнообразии, наблюдение и регистрация его в одном районе, помимо того, что свидетельствует о богатстве среды обитания этого района, также изменит стратегию его охраны".

Иранский леопард в настоящее время классифицирован в Красном списке Международного союза охраны природы (IUCN) и наряду с белоголовым утконосом считается исчезающим видом.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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