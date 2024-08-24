В заповеднике дикой природы в Нейшабуре зафиксировано присутствие иранского леопарда

Махди Алахпур в субботу в беседе с ИРНА заявил: "Леопард - это ночной и скрытный вид кошачьих. Поэтому наблюдение и регистрация его присутствия днем довольно сложны. Так как это один из самых ценных видов в экологическом разнообразии, наблюдение и регистрация его в одном районе, помимо того, что свидетельствует о богатстве среды обитания этого района, также изменит стратегию его охраны".

Иранский леопард в настоящее время классифицирован в Красном списке Международного союза охраны природы (IUCN) и наряду с белоголовым утконосом считается исчезающим видом.