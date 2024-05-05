В университетах США продолжаются пропалестинские протесты

Кроме того, полиция американского города Чикаго арестовала десятки человек на пропалестинской акции протеста в Чикагском институте искусств.

Протестующие, собравшиеся вчера в Университете Вирджинии пятый день подряд, потребовали, чтобы университет воздержался от инвестиций в сионистские компании.

Группа под названием «Лагерь Вирджинии в поддержку Газы» попросила руководство вуза раскрыть список всех их инвестиций и воздержаться от использования своих финансовых ресурсов для инвестирования в учреждения, связанные с Израилем.