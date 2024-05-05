5 мая 2024 г., 13:24
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Новости ID: 85466542
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В университетах США продолжаются пропалестинские протесты

5 мая 2024 г., 13:24
Новости ID: 85466542
В университетах США продолжаются пропалестинские протесты

Тегеран, 5 мая. ИРНА — На пропалестинской акции протеста, которая прошла на территории Университета штата Вирджиния под незаконным предлогом задержали 25 демонстрантов.

Кроме того, полиция американского города Чикаго арестовала десятки человек на пропалестинской акции протеста в Чикагском институте искусств.

Протестующие, собравшиеся вчера в Университете Вирджинии пятый день подряд, потребовали, чтобы университет воздержался от инвестиций в сионистские компании.

Группа под названием «Лагерь Вирджинии в поддержку Газы» попросила руководство вуза раскрыть список всех их инвестиций и воздержаться от использования своих финансовых ресурсов для инвестирования в учреждения, связанные с Израилем.

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