Шейх Наим Касим: Сопротивление продолжается и восстанавливает свои силы

Шейх Наим Касим в четверг в видеообращении к церемонии празднования Дня исламских гуманитарных наук заявил: «Наша позиция – это позиция противостояния агрессии и сопротивления ей. Между нашим джихадским духом, который движет нами, и патриотизмом, который мотивирует других на освобождение своей земли, нет никакого противоречия».

Генеральный секретарь «Хезболлы» Ливана отметил: «Мы считаем, что сотрудничество, которое возникло между Исламским Ираном для противостояния существующим в регионе вызовам, и поддержка «Хезболлы», Йемена и Ирака в отношении Газы, основано на едином взгляде, направленном на противостояние общему врагу. Даже если это происходит в конкретном географическом регионе, с точки зрения веры и убеждений это необходимо для всех, кто живет в этом регионе и на этой земле, чтобы противостоять этому врагу».

Он продолжил: «Мы должны спросить у исламской уммы и всего мира, почему они не поддерживают Палестину и Газу в противостоянии врагу?»

Наим Касим сказал: «В Газе и Ливане действительно возникло легендарное сопротивление израильскому врагу, и сотрудничество между братьями в поддержке этой легендарной стойкости сыграло важную роль. Кровь шахидов Хаджи Касема Сулеймани, Сейеда Хасана Насраллы, Сейеда Хашема Сафи аль-Дина, Яхьи аль-Сенвара, Исмаила Хании, поддержка ансаров Аллаха в Йемене, мученическая смерть Абу Махди аль-Мухандиса, поддержка Хашд аль-Шааби, религиозных авторитетов в Эн-Наджафе и Куме, а также свободных людей мира, которые в меру своих возможностей и способностей приносили свои жертвы, – все это сотрудничество позволило нам разоблачить врага и принять твердое решение продолжать сопротивление и укреплять его в будущем благодаря практическим достижениям».

Генеральный секретарь «Хезболлы» Ливана, упомянув о соглашении о прекращении огня, сказал: «Ответственность за его соблюдение лежит на ливанском правительстве, наблюдающих государствах и комитете по мониторингу выполнения соглашения политическими средствами, чтобы Израиль покинул Ливан. Однако Израиль совершает нарушения и агрессии, совершая сотни воздушных и морских нападений, разрушая дома и вторгаясь в некоторые районы, что ранее было для него невозможно».

Наим Касим отметил: «Хезболла» решила дать возможность правительству взять на себя ответственность в этом вопросе. Это политический этап, который взяло на себя правительство, и здесь есть мнения, с которыми мы согласны, а именно, что правительство несет ответственность за выполнение этого соглашения».