Иран осудил удары США и Великобритании по Сане

«Повторные военные агрессии Соединенных Штатов и Великобритании против Йемена представляют собой явное нарушение международного права и Устава Организации Объединенных Наций, а также открытое посягательство на национальный суверенитет и территориальную целостность данной страны», - заявил сегодня утром помощник министра и директор департамента Персидского залива МИД Ирана Мохаммад Али Бек.

Назвав причиной всех конфликтов и нападений в регионе Западной Азии продолжение политики геноцида, проводимой сионистским режимом в Газе, Али Бек вновь предостерег об отрицательных последствиях воинственности и подстрекательства к войне этого режима для регионального и международного мира и безопасности.

Он также заявил, что продолжающиеся авантюристические и захватнические атаки коалиции во главе с Соединенными Штатами Америки на йеменскую территорию преследуют цель дестабилизировать регион и подорвать мирный процесс и прекращение огня между сторонами, вовлеченными в йеменский кризис. Али Бек возложил на США и Великобританию прямую ответственность за опасные и непредсказуемые последствия в регионе.