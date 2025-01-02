"Исламский джихад" осудил закрытие офиса "Аль-Джазиры" в Палестине

По сообщению палестинского информационного агентства "Шехаб", движение "Исламский джихад в Палестине" заявило, что в условиях, когда палестинский народ нуждается в голосе для донесения своей боли и страданий до мира, данный шаг, предпринятый под политическими предлогами, не отвечает интересам Палестины.

Движение "Исламский джихад в Палестине" призвало Палестинскую администрацию пересмотреть решение о закрытии офиса телеканала "Аль-Джазира" и потребовало от нее предоставить все необходимые условия и возможности для работы СМИ, включая телеканал "Аль-Джазира", которые поддерживают вопрос Палестины и палестинский народ.