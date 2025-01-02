2 янв. 2025 г., 10:58
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"Исламский джихад" осудил закрытие офиса "Аль-Джазиры" в Палестине

2 янв. 2025 г., 10:58
??????? ID: 85708144
"Исламский джихад" осудил закрытие офиса "Аль-Джазиры" в Палестине

Тегеран, 2 января, ИРНА – Движение "Исламский джихад в Палестине" осудило решение Палестинской национальной администрации о закрытии офиса телеканала "Аль-Джазира" в Палестине, назвав его неуместным шагом в условиях текущей напряженной ситуации.

По сообщению палестинского информационного агентства "Шехаб", движение "Исламский джихад в Палестине" заявило, что в условиях, когда палестинский народ нуждается в голосе для донесения своей боли и страданий до мира, данный шаг, предпринятый под политическими предлогами, не отвечает интересам Палестины.

Движение "Исламский джихад в Палестине" призвало Палестинскую администрацию пересмотреть решение о закрытии офиса телеканала "Аль-Джазира" и потребовало от нее предоставить все необходимые условия и возможности для работы СМИ, включая телеканал "Аль-Джазира", которые поддерживают вопрос Палестины и палестинский народ.

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