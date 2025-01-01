Встреча семей погибших, защищавших святыни и сопротивлявшихся, с Верховным лидером Ирана

В преддверии пятой годовщины смерти генерала Касема Сулеймани, командира Корпуса стражей Исламской революции, в четверг утром семьи погибших во время похорон в 2019 году, и семьи погибших теракта в Кермане в прошлом году встретились с Верховным лидером Исламской революции.

journalistشهرام مومنی نوکنده
1 янв. 2025 г., 17:04

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