14-е общее собрание исламской партии "Мутталифа"

14-е общее собрание исламской партии "Мутталифа" состоялось в среду (12 дея 1403 года) с участием Сейида Аббаса Салехи, министра культуры и исламской ориентации, послов некоторых зарубежных стран и семей погибших "Мутталифа".

journalistشهرام مومنی نوکنده
1 янв. 2025 г., 21:58

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