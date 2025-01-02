На пути к могиле генерала Сулеймани

2 января 2025 года – Пятая годовщина со дня убийства генерала Касема Сулеймани проходит в особой атмосфере. Несмотря на снегопад, дождь и холодную погоду, тысячи паломников собрались у могилы генерала и других мучеников, чтобы выразить свою сердечную преданность. Люди с большим энтузиазмом участвуют в церемонии, и это массовое сборище является свидетельством любви и верности к генералу сердца и другим героям сопротивления.